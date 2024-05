Serie D | il ds Berti al lavoro per disegnare la nuova rosa Prato tra riconferme e obiettivi di mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Gianlucaha già iniziato a lavorare sottotraccia per, insieme con il coordinatore tecnico Claudio Sciannamé e con il confermato allenatore, Maurizio Ridolfi, ilche nella stagione 2024-2025 affronterà l’ennesimo campionato diD. Il nuovo direttore sportivo biancazzurro, carica che diventerà ufficiale a partire dal 1 luglio, ha prima di tutto confermato il tecnico che nella parte finale della passata stagione ha condotto i lanieri a sognare i play off. Anche per questa nomina si attende annuncio ufficiale della società, ma sembra tutto fatto. Si spinge per provare a confermare il portiere Ricco, i difensori Diana, Angeli e Monticone, il centrocampista Trovade. Gli attaccanti Moreo e Oliverio hanno ancora un anno di contratto con il, ma si lavora anche per tenere il giovane Gori.