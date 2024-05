Serie C ribaltoni ripescaggi | una situazione drammatica e altre a rischio! La classifica del Milan U23 e delle altre squadre

(Di martedì 28 maggio 2024) Si preannuncia un’estate caldissima sul fronte deinel campionato diC. Si avvicina il gong per le iscrizioni (fissato al 4 giugno) e ladi alcuneè ancora molto incerta. Un caso è quello del Foggia. Le ultime trattative per la cessione del club non hanno avuto esito positivo e ogni possibilità di passaggio di proprietà sembra naufragata definitivamente. Il presidente Nicola Canonico continuerà a guidare il club con l’obiettivo di garantire l’iscrizione al prossimo campionato diC. Il numero uno del club aveva già comunicato l’intenzione di proseguire autonomamente nelle trattative per la cessionequote o di rimanere alla guida del club. La seconda ipotesi sembra ormai quella definitiva. Il Foggia ha avviato il processo per l’iscrizione al prossimo campionato consegnando la documentazione relativa all’agibilità dello stadio.

