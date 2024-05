Serie C NOW 2023 24 - Diretta Sky Playoff Semifinale Andata | Palinsesto e Telecronisti

(Di martedì 28 maggio 2024) Avellino, Vicenza, Carrarese, Benevento, chi salirà inB?Non perderti neanche un’azione deidiC NOW in streaming su NOWMartedi 28 Maggio 2024, continua l'attesissimo torneo deidellaC NOW 2024 sul palcoscenico calcistico. Tutte le emozionanti partite saranno trasmesse inesclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono entrati nel vivo idiC: dopo i 15 match giocati per il primo e secondo turno, ancora altre 24 partite in programma con 13 squadre in corsa per raggiungere Mantova, Cesena e Juve Stabia inB. La grande novità è l'utilizzo sin da subito e per tutte le gare del VarI confronti valevoli quali “Semifinali” saranno disputati in gare die ritorno. Le società che al termine degli incontri die ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla “Finale”.

La diretta LIVE di Avellino-Vicenza , match valido per la semifinale di andata dei playoff della Serie C 2023 / 2024 . Ci siamo: dopo un lungo cammino, iniziano le Final Four per individuare l’ultima formazione a centrare la promozione in Serie B e in questa semifinale gli irpini sfidano i berici, con ... sportface

La diretta LIVE di Carrarese-Benevento , match valido per la semifinale di andata dei playoff della Serie C 2023 / 2024 . La corsa alla Serie B entra nelle sue battute finali, c’è ancora un posto da assegnare e in questa semifinale sono i toscani e i campani a giocarsi il pass per la finale. Si parte ... sportface

