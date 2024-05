Serie C le gare di andata delle semifinali playoff | la Carrarese si esalta con Finotto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Solo un gol nelle due partite dideidiC. La stagione è entrata nel fase decisiva ed è in arrivo un altro verdetto nelle zone altissime della classifica: la quarta squadra promossa dopo Cesena, Mantova e Juve Stabia. Grande equilibrio nella partita al Partenio di Avellino nella sfida dei padroni di casa contro il Vicenza. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. Nell’altra partita successo dellacontro la favorita Benevento. La gara allo ‘Stadio dei Marmi’ di Carrara si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Mattiaal 61?. I risultati Avellino-Vicenza 0-0-Benevento 1-0 Il regolamento Lesi disputano in partite die ritorno. In caso di parità di risultati vale la differenza reti nelle due, altrimenti supplementari e calci di rigore.