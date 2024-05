Serie A il punto sulle panchine di Cagliari Torino Fiorentina e Monza

(Di martedì 28 maggio 2024) E’ pronto a decollare definitivamente il valzer delleinA. La situazione delle big sembra delineata con Thiago Motta alla Juventus, Conte verso il Napoli e Fonseca in direzione Milano sponda rossonera. De Rossi è stato confermato alla Roma, qualche dubbio delle ultime ore sulla posizione di Igor Tudor alla Lazio. Un’altra squadra destinata al cambio di allenatore è la. Il club viola è concentrato sulla finale di Conference League ma la dirigenza è già attiva per non farsi trovare impreparata. Il divorzio con Vincenzo Italiano sembra inevitabile e sul fronte sostituto il nome in pole è quello di Raffaele Palladino del. Le parti hanno fissato l’incontro dopo la finale contro l’Olympiakos e l’intesa è molto probabile.

Una volta si diceva valzer degli allenatori . Espressione un po’ trita. E se si vuole resta re su metafore musicofile altrettanto trite, si può dire che quest’anno la musica non sia per nulla cambiata. Tra Serie A e più in generale Europa, questo sembra essere un anno di profondi cambiamenti. Con un ... ilfattoquotidiano

Juventus, Allegri chiede 14 milioni per risolvere il contratto: no del club - Juventus, Allegri chiede 14 milioni per risolvere il contratto: no del club - serie A - La Juventus avrebbe rifiutato la proposta di Allegri per chiudere anticipatamente il suo contratto. Troppo alta la richiesta di 14 milioni formulata d ... eurosport

Bari, Polito in bilico: De Laurentiis pensa ad Angelozzi - Bari, Polito in bilico: De Laurentiis pensa ad Angelozzi - Sono ore caldissime in casa Bari per decidere il futuro a livello dell`organigramma societario. Dopo essere riusciti a evitare la retrocessione in serie C nel play. calciomercato

Udinese, dopo 30 anni di A il modello scricchiola. Pozzo: “Basta soffrire” - Udinese, dopo 30 anni di A il modello scricchiola. Pozzo: “Basta soffrire” - Dopo il grande spavento e la salvezza strappata in extremis contro il Frosinone, il patron dei friulani promette una squadra da metà classifica. Dopo 30 anni di alti e bassi, il modello Pozzo andrebbe ... ilgiornale