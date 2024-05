Serie A | il bilancio della stagione dei Cavalieri Amarezza per i playoff Ma il progetto funziona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Ventuno vittorie in ventiquattro partite, per 104 punti complessivamente conquistati. Ben 139 le mete messe a segno, che in aggiunta ai calci piazzati e alle trasformazioni portano ad un totale di 981 punti segnati e 431 subìti. Bastano questi i numeri, fatti sommando "regular season" e, a certificare come lache per iUnion si è appena conclusa sia stata la migliore dell’ultimo decennio. Certo, resta un pizzico di delusione per l’esitosemifinale di ritorno con il Cus Torino, ma anche questo certifica la crescita del gruppo: anche solo dodici mesi fa, battere una formazione retrocessa dall’allora Top10 appariva alla stregua di un sogno irraggiungibile. La2023/24 per iè storica, perché lascia comunque almeno due grandi aspetti ulteriori su cui poggiare la costruzione del futuro.