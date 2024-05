Serafini ci crede | Fossi un giocatore preferirei il Milan all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024) Luca, opinionista e noto supporter rossonero, ha esagerato e non poco su Sportitalia parlando dell’Inter e dell’appetibilità per i giocatori del club di Viale della Liberazione. CONCORRENZAESE – Lucavive probabilmente in un altro mondo. L’opinionista sembra non capire le situazioni die Inter, opposte, in questo momento: «Adesso con Fonseca in panchina se unviene chiamato ale gli viene dato un ingaggio importante non viene? Non penso. Non va alperché non c’è Fonseca? Vado al club nerazzurro perché magari hanno vinto lo Scudetto, ma con chi parleresti del dalla loro parte? Se venissi dalla Luna eun calciatore leggendo tutte le notizie sull’Intersempre andare al».