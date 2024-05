Sequestro di droga e schiamazzi Bar chiuso per quindici giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) "Frequentato da avventori con precedenti di polizia, anche per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, la Pubblica amministrazione, per estorsione e per guida in stato di ebbrezza". Per questa ragione la questura di Milano ha sospeso la licenza per 15a un bar di Paderno Dugnano. A fine aprile i carabinieri hanno sequestrato, nascosta tra la finestra e l’inferriata dei servizi igienici, una cintura con zip contenente 38 palline di cocaina. I militari hanno anche arrestato un cliente che poco prima era uscito dal locale e nella sua auto hanno rinvenuto un’altra cintura con 36 dosi di cocaina e nel bagagliaio ulteriori 4 quattro dosi. A novembre scorso poi, il locale è stato destinatario di un esposto presentato da sindaco e residenti per porre un freno al clima di insicurezza creatosi e di intervenire per far cessarein orario notturno.