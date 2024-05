Un Camionista ha raccontato ai carabinieri di essere stato vittima di un sequestro e di una rapina. Dei malviventi lo avrebbero trattenuto per ore contro la sua volontà, portandosi via il tir con dentro 28mila euro di merce.Continua a leggere fanpage

Un vero e proprio incubo quello vissuto da un autotrasportatore nelle scorse ore. L’uomo era alla guida del suo camion quando, in pieno giorno, tre uomini con il volto travisato lo hanno sequestrato e rapinato in pieno giorno. Il fatto si è verificato nel territorio di Aprilia intorno alle 12 del ... thesocialpost

Sequestrato per ore e rapinato, aggressione omofoba al lido di Reggio Calabria - sequestrato per ore e rapinato, aggressione omofoba al lido di Reggio Calabria - Un uomo è stato adescato online, si è recato in un lido per un appuntamento, ma quando è arrivato è stato brutalmente aggredito, sequestrato per ore e rapinato. E' accaduto a Reggio Calabria e i ... adnkronos

Giovane sequestrato per ore, picchiato e derubato: trovato in stato di choc, contro di lui insulti omofobi - Giovane sequestrato per ore, picchiato e derubato: trovato in stato di choc, contro di lui insulti omofobi - Arrestati dai Carabinieri di Reggio Calabria tre giovani tra i 28 e i 30 anni, già deferiti all’Autorità Giudiziaria per un episodio analogo nella ... fanpage

Reggio. Sequestrato per ore e rapinato, aggressione anche a sfondo omofobo - Reggio. sequestrato per ore e rapinato, aggressione anche a sfondo omofobo - La vittima, aveva deciso, tramite un sito di incontri online, di mettersi in contatto con uno sconosciuto, ottenendo un appuntamento ... tempostretto