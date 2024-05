Senua’s Saga | Hellblade 2 ed Horizon Forbidden West un video confronta la grafica dei due giochi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 28 maggio 2024) El Analista de Bits ha pubblicato un nuovoconfronto in queste ore, dedicato in questo caso a2 edcon l’obiettivo di mettere in risalto le differenze che contraddistinguono il comparto tecnico dei due. È bene tenere a mente che si tratta ovviamente di due produzioni decisamente differenti tra di loro, visto che il titolo sviluppato da Guerrilla Games getta le sue radici nel genere open world ed è caratterizzato da un’illuminazione e da una gestione dei personaggi che tende al cartoon in ben più di un’occasione. Invece l’esclusiva Xbox di Ninja Theory fa del fotorealismo il suo cavallo di battaglia, riuscendo effettivamente a mettere in mostra un comparto tecnico straordinario, probabilmente il migliore mai visto su console di attuale generazione.