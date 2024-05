Sempre meno bambini in Italia

Anomalie ma non censure: lo ha detto la presidente della Rai sulla mancata partecipazione di Scurati a “Chesarà…”. Dario Carotenuto , capogruppo M5S in Commissione Vigilanza Rai, ritiene che Soldi abbia ritrattato quanto detto pochi giorni fa? “Ritengo che la Rai faccia una pessima figura. Emerge ... lanotiziagiornale

Come al solito, c’è poco da festeggiare. I dati sul mercato del Lavoro in Italia continuano sì a essere tendenzialmente positivi, ma nascondono da una parte un rallentamento rispetto al passato e dall’altra una percentuale elevatissima di nuovi contratti precari . Ma andiamo con ordine. ... lanotiziagiornale

Fermana Il debito va pagato senza rate e presto - Fermana Il debito va pagato senza rate e presto - La Fermana cerca disperatamente 700mila euro per ripartire pulita dalla Serie D. Possibili acquirenti in attesa. Spinoglio lascia per l'Uzbekistan. ilrestodelcarlino

Stellantis dice di voler rilanciare gli stabilimenti italiani - Stellantis dice di voler rilanciare gli stabilimenti italiani - Dopo un incontro con i sindacati l'amministratore delegato Carlos Tavares ha annunciato la produzione di nuovi modelli, ma anche ribadito la necessità di un intervento del governo a sostegno del setto ... ilpost

I vantaggi della chirurgia robotica e come la utilizziamo già in Italia - I vantaggi della chirurgia robotica e come la utilizziamo già in Italia - La chirurgia robotica rivoluziona la medicina con precisione, minima invasività e tempi di recupero ridotti, migliorando le competenze dei chirurghi e le cure. tecnologia.libero