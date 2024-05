Seconda categoria Leonessa Montoro i primi volti nuovi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 28 maggio 2024) Due centrocampisti ed un portiere. Ora il diesse Pesaresi sta valutando due attaccanti ed un difensore VALLESINA, 28 maggio 2024 – Lava di fretta. Ufficializzati itre colpi di mercato per la stagione 2024/2025. Il primo arrivo è il talentuoso e funambolico centrocampista classe 1991 peruviano Luis Edgar Guerrero proveniente dall’Appignanese che ha deciso di sposare il progetto dei RedLions scendendo dal campionato di Promozione. A centrocampo arriva anche il classe 99 Abbate Nicholas dalla Serrana dopo diversi campionati in Primacon lo Staffolo, qualità, grinta e sostanza a disposizione di mister Fabrizi. Infine arriva l’esperto e affidabile portiere Marco Serrani ex Appignanese e CSKA Corridonia. Il diesse Marco Pesaresi ha tenuto a precisare che la campagna acquisti procede senza sosta e si attendono a breve l’ufficialità di altri importanti arrivi: due punte ed un difensore.