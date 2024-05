Se lo dice lei non va bene? | Quella stro**a di Meloni ? La lezione di Feltri

(Di martedì 28 maggio 2024) "Premesso che a me De Luca sta simpatico, siamo amici, sembra Totò, ma è stato lui a chiamarla '', e dopo che lei'sono' non va?": Vittorio, interpellato dall'Adnkronos, ha commentato così le parole della premier Giorgiaall'arrivo a Caivano nell'incontrare il governatore della Campania Vincenzo De Luca. La presidente del Consiglio, stringendo la mano al governatore, ha detto: "Presidente,della, come sta?", rispondendo indirettamente allo stesso insulto che De Luca le aveva rivolto qualche mese fa in un audio rubato. "Ormai, qualunque cosa dica lanon va. Siamo al ridicolo", ha chiosato il fondatore di Libero, sempre in riferimento a questo caso. Commentando quelle parole, invece, il diretto interessato, De Luca, le ha definite "fuori contesto, ma soprattutto prive di un riferimento oggettivo".

Ieri mattina i più stretti collaboratori della segretaria del Pd hanno comunicato al Tg1 che se non la smetterà di fare troppi servizi enfati... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti ilfoglio

Theo Hernandez dice ADDIO al Milan? L’INCASTRO internazionale che potrebbe permettere al terzino rossonero di andare via Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Theo Hernandez , terzino che potrebbe addirittura lasciare la corte rossonera per andare all’estero nella prossima ... calcionews24

Autovelox: la mappa in città e cosa cambia con il nuovo decreto - Autovelox: la mappa in città e cosa cambia con il nuovo decreto - Cosa dice il decreto e cosa cambia La nuova legge entrerà in vigore a giugno e riguarda la cinquantina di autovelox installati in tutto il territorio metropolitano. In città sono quelli posizionati in ... bolognatoday

Truffe telefoniche, ora lo Stato dice basta: inaugurato il portale che le debellerà per sempre | Una salvezza per cittadini ed aziende - Truffe telefoniche, ora lo Stato dice basta: inaugurato il portale che le debellerà per sempre | Una salvezza per cittadini ed aziende - Stanchi di ricevere chiamate scoccianti che hanno come scopo quello di truffare Ecco la soluzione che risolverà i vostri problemi. ipaddisti

Jake Paul non crede al malore di Mike Tyson: “Stai inventando”. C’è chi vuole sostituirlo sul ring - Jake Paul non crede al malore di Mike Tyson: “Stai inventando”. C’è chi vuole sostituirlo sul ring - Il malessere avvertito in aereo da Iron Mike ha riproposto i dubbi, fortissimi, sulle sue condizioni di salute e sulla possibilità di tornare sul ring ... fanpage