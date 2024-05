Se il monitoraggio del sonno rischia di sfuggirci di mano potremmo avere un problema

Leggi tutta la notizia su gqitalia

L'insonnia può peggiorare a causa del sleep tracker? Prova a immaginare la seguente scena: sei sdraiato a letto completamente sveglio e immobile. Avresti la possibilità di stare più comodo se ti girassi, magari potresti rilassarti andando in bagno, o bevendo un bicchiere d'acqua. Ma non lo fai, perché ciò interferirebbe con i numeri del tuo sleep tracker. Sai già che i risultati non saranno soddisfacenti e pensarci rende ancora più difficile riaddormentarsi peggiorando il tuo stato di insonnia. «Le persone arrivano a essere così ossessionate dai dati del proprio sonno notturno e dall'analisi dei parametri delle varie fasi del sonno da non riuscire a dormire», sostiene Shyamal Patel, PhD, vicepresidente senior e capo della scienza presso ŌURA, che produce un popolare anello per il monitoraggio del sonno.