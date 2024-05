Scuole a due velocità Un piano per ridurre le disuguaglianze tra centro e periferie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) "Siamo una scuola di confine che ha fragilità, ma anche tante potenzialità": il preside Alfio Menga ha aperto al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara le porte dell’istituto Sorelle Agazzi, a cavallo tra Affori e la Bovisasca. L’occasione è la presentazione di “Agenda Nord“, il primo maxiche cala sulle regioni-settentrionali le iniziative intraprese al Sud per colmare i divari. Non c’è solo un’Italia spaccata in due, ma ci sonoche - anche all’interno di uno stesso quartiere - corrono adiverse e devono far fronte a sfide più o meno grandi. Una mappa - spiegata dal presidente di Invalsi Roberto Ricci - mostra le sfumature milanesi e la complessità del suo arcipelago. "Se in Lombardia la dispersione scolastica implicita media è del 2,2%, ben al di sotto dell’8,7% italiano, a Milano città sale al 7,3%".