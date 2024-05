Scuola | Renzi ?chi non vuole studiare Dante fa bene ad andare in altro Paese?

(Di martedì 28 maggio 2024) Torino, 28 mag. – (Adnkronos) – ?Sono da sempre una persona che lotta e lavora per l?integrazione, ma quando leggo nel Nord Est di una professoressa e di un preside che decidono di vietarenelle scuole perché turba la sensibilità di allievi non cristiani dico qui stiamo impazzendo. In Italia non si rinuncia aperché rinunciarci vuol dire rinunciare a se stessi.nonAlighieri faadin un?. Così il leader di IV, Matteoa margine della visita alle Scuole Cottolengo di Torino. ?Quisi studia perché vuol direle nostre radici, di conseguenza per me la parola d?ordine deve essere il rispetto della legge e legalità che non vuol dire rifiutare la cultura, il dialogo e l?integrazione, ma vuol dire mettere dei paletti.

