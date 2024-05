Scuola progetti da potenziare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) "Mi considero un maestro dello sport che vuole andare molto oltre la parte tecnica". Paolo Tani, forlivese classe 1983, insegnante di educazione fisica ed educatore sportivo, è nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni amministrative. Dopo una carriera calcistica nelle giovanili del Forlì (poi Castel San Pietro, Forlimpopoli e Ronco), si è laureato in scienze motorie all’Università di Ferrara. Nel 2007 viene assunto da ‘La Nave’ per lavorare sul gioco e sulla motricità dei bambini dell’asilo: ora è anche coordinatore di tutti ieducativi degli alunni della materna, elementari e medie. Tani, come si avvicina alla politica? "Grazie a Bruno Molea che mi ha coinvolto in Aics di cui sono diventato vicepresidente provinciale".