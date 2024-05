Scudetto vinto Spalletti torna sul Napoli | Quella squadra aveva tre qualità speciali

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Il CT della Nazionale, Lucianoa parlare dellodalsvelando le tredella sua. La Nazionale Italiana si appresta a giocare gli Europei in Germania, con tutti i fans degli azzurri che ripongono grandi speranze in Luciano. Il tecnico dello storico terzocon ilha fatto incetta di premi, proprio dopo aver conquistato il tricolore con i partenopei. Anche dopo un anno continuano ad arrivare elogi e riconoscimenti per l’allenatore di Certaldo. L’ultimo è arrivato agli European Globe Awards in corso di svolgimento in Costa Azzurra, dove ad essere stato premiato è stato proprio Luciano. Intervista aagli European Globe Awards 2024 Come presentatrice femminile della serata c’è l’italiana Melissa Satta, che non ha resistito e, oltre a parlare di quanto ci si aspetta dall’Italia agli Europei, ha fatto una domanda al tecnico proprio sul suo