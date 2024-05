Scrivere nel vento Gibelli Fnm | Sincronizzare i tempi una delle prime necessità della ferrovia

(Di martedì 28 maggio 2024) “Abbiamo voluto fortemente questa mostra, realizzata in collaborazione con il Mils di Saronno, perché la convivenza tra il trasporto e i mezzi di comunicazione può essere sintetizzata in poche parole: la capacità diè stata una, se non la prima, per la”. Sono le parole di Andrea, presidente .

Il doppio danno del traffico di rifiuti: c’era anche il ferro che metteva fuori uso gli impianti. In Campania 12 arresti - Il doppio danno del traffico di rifiuti: c’era anche il ferro che metteva fuori uso gli impianti. In Campania 12 arresti - Il danno ambientale ed economico. Hanno come sempre un doppio volto le conseguenze degli illeciti in materia ambientale e lo hanno maggior ragione in Campania dove il traffico dei rifiuti ha infestato ... ilfattoquotidiano

Argentina, nuova crepa nel governo Milei: cacciato il capo di gabinetto Posse, accusato di “ritardare” la deregulation - Argentina, nuova crepa nel governo Milei: cacciato il capo di gabinetto Posse, accusato di “ritardare” la deregulation - I rapporti tra il presidente e il suo più alto funzionario, che considerava un amico, si erano incrinati da settimane. La sorella e l'entourage di Milei accusavano Posse di scarsa dedizione alla causa ... ilfattoquotidiano

Milano, Gibelli (Fnm): "Trasporto e radio accomunati da esigenza di sincronizzazione" - Milano, Gibelli (Fnm): "Trasporto e radio accomunati da esigenza di sincronizzazione" - Il presidente di Fnm all’inaugurazione della mostra “Scrivere nel vento. Cento anni di radio tra società, industria, tecnologia. Che storie!”: “Nell’ottocento le ferrovie avevano la necessità di sincr ... adnkronos