Scritte e danneggiamenti contro la sede di FdI a Genzano di Roma Gesto vile non ci faremo intimidire

(Di martedì 28 maggio 2024) Nuovi atti intimidatoriFdI, stavolta alle porte di, a. Nella notte, ladi Fratelli d’Italia diè stata fatta oggetto dioffensive e. Lo denunciano Luciano Ciocchetti, Francesco Carducci, Massimiliano Maselli ed Edy Palazzi condannando fermamente gli atti vandalici subiti dalla sezione del partito. La nota di Fratelli d’Italia:, è un attacco alla libertà d’espressione “Leoffensive e iarrecati alla nostrarappresentano un grave attacco non solo al nostro partito, ma alla democrazia e alla libertà di espressione che devono caratterizzare il confronto politico,” dichiarano gli esponenti di FdI in una nota congiunta. “Simili atti di violenza non intimidiscono né noi né i nostri militanti, ma rafforzano ulteriormente la nostra determinazione a lavorare per il bene della comunità e del paese”, continuano i rappresentanti di Fratelli d’Italia esprimendo piena fiducia nelle forze dell’ordine affinché i responsabili siano individuati e perseguiti secondo la legge.

Genzano, imbrattata sede di Fratelli d’Italia con scritte No-Vax: ferma condanna dei vertici del partito - genzano, imbrattata sede di Fratelli d’Italia con scritte No-Vax: ferma condanna dei vertici del partito - Questo gesto ha suscitato disappunto e amarezza tra i vertici del partito, a partire dal capogruppo Fabio Papalia e dalla coordinatrice cittadina Alessandra Lattanzi ... castellinotizie

Genzano, imbrattato l’ingresso della sede di Fratelli D’Italia - genzano, imbrattato l’ingresso della sede di Fratelli D’Italia - genzano, imbrattato l’ingresso della sede di Fratelli D ... esponenti di Fratelli d’Italia dell’area sud di Roma, ai Castelli Romani. “Le scritte offensive e i danneggiamenti arrecati alla nostra sede ... ilcaffe.tv

“Rock per un Bambino” torna a risvegliare i Castelli Romani | ANTICIPAZIONI - “Rock per un Bambino” torna a risvegliare i Castelli Romani | ANTICIPAZIONI - Domani, sabato 25 Maggio, ci si incontrerà tutti al Pala Cesaroni di genzano (Roma) per la quattordicesima edizione di “Rock per un Bambino”. Un appuntamento imperdibile per gli abitanti della ... emmepress