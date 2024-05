Scrisse il primo documento jihadista in italiano arrestato 29enne già condannato e che doveva essere espulso

(Di martedì 28 maggio 2024) Gli agenti della Digos di Torino, guidati dal dirigente Carlo Ambra, hannoquesta mattina Halili Elmahdi,, con l’accusa di “partecipazione ad associazione terroristica internazionale“. Elmahdi è considerato l’autore dello scritto “Lo Stato Islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare”, un, originale, redatto in lingua italiana “di propaganda della ideologia estremista musulmana fatta propria dall’organizzazione terroristica ‘Stato islamico‘”. Marocchino, naturalizzato, Halili Elmahdi era finito in manette già due volte: nel 2015 e nel 2018 quando viveva a Lanzo, nel Torinese, sempre con l’accusa di terrorismo e di legame con l’Isis di cui portava avanti anche una campagna di radicalizzazione e proselitismo condotta sul web.

Un cittadino marocchino di 29 anni, naturalizzato italiano , Elmahdi Halili, di Lanzo Torinese (Torino), appartenente all'Isis, e' stato arrestato stamane per partecipazione ad associazione terroristica internazionale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere e' stata eseguita stamane da ... affaritaliani

Un cittadino marocchino di 29 anni, naturalizzato italiano , Elmahdi Halili, di Lanzo Torinese (Torino), appartenente all'Isis, e' stato arrestato stamane per partecipazione ad associazione terroristica internazionale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere e' stata eseguita stamane da ... affaritaliani

La Digos di Torino ha Arrestato Halili Elmahdi, marocchino di 29 anni, naturalizzato italiano, considerato l’autore dei primi testi di propaganda jihadista scritti in italiano. Il giovane, residente a Lanzo Torinese, è accusato di associazione terroristica e secondo gli investigatori della Polizia ... lanotiziagiornale

Vico Equense, ruba la borsa di un’anziana durante la messa: arrestato un 29enne già noto - Vico Equense, ruba la borsa di un’anziana durante la messa: arrestato un 29enne già noto - Il 29enne viene perquisito e nella borsa vengono rinvenuti soldi e documenti della 76enne. Scattano le manette mentre il maltolto viene restituito alla pia vittima. Non si parlerà certamente di un ... ilmeridianonews

Vico Equense, furto in chiesa: il ladro è lo stesso arrestato dai carabinieri due giorni prima - Vico Equense, furto in chiesa: il ladro è lo stesso arrestato dai carabinieri due giorni prima - Non sono passati neanche due giorni dall’ultimo arresto che il nome di Francesco Sannino, 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine, ritorna nella cronaca vicana. Siamo ... ilmattino

Minaccia di morte la madre 70enne e la costringe a vivere nel terrore: 29enne fermato e arrestato dai carabinieri - Minaccia di morte la madre 70enne e la costringe a vivere nel terrore: 29enne fermato e arrestato dai carabinieri - TRENTO. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri di Trento hanno arrestato un 29enne per atti persecutori nei confronti della madre, ultrasettantenne. Arrivato a casa della madre, al rifiuto di aprir ... ildolomiti