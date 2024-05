Scotch sul muso per non far abbaiare il loro cane | coppia condannata a un anno per maltrattamenti

(Di martedì 28 maggio 2024) Una donna di 37 anni e un uomo 43enne sono stati condannati dal Tribunale di Como per maltrattamento di animali. Chiudevano ilfuori dal balcone dellacasa e gli mettevano dellosulper non farlo. .

Ad accorgersi di quello che stava avvenendo erano stati i dipendenti di una vicina scuola che, nelle pause dall'attività lavorativa, avevano notato un cane sofferente sul balcone di una casa accanto.

