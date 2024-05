Scorrettezze ed errori imperdonabili il generale Tricarico spara a zero su Stoltenberg

(Di martedì 28 maggio 2024) Meglio tardi che mai. Il governo italiano, evidentemente esaurita la pazienza con cui ha dovuto tollerare le frequenti sortite incendiarie del Segretariodella Nato, ha deciso di mettere un freno alla stolta (nomen omen) e pericolosa attività assertiva dell'ineffabile politico - prossimo banchiere - norvegese, prestato alla comunità internazionale. In particolare, Jensha travalicato i limiti dei suoi poteri in due circostanze almeno. Prima di tutto in quello che il Trattato prevede per la sua figura, cioè «guidare le consultazioni e dare attuazione alle decisioni prese», null'altro. Invece nel corso ormai troppo lungo del conflitto, non ha perduto occasione per declamare pubblicamente la sua personale linea, sempre improntata ad innalzare la tensione, mai a promuovere un rasserenamento degli animi troppo accesi.

Di Stefano: “Distruttore Scerra sbaglia sono un costruttore e lavoro per la città” - Di Stefano: “Distruttore Scerra sbaglia sono un costruttore e lavoro per la città” - Gela. “Il sondaggio Non cambia assolutamente nulla. Non sarebbe cambiato nulla anche se fossi stato secondo, terzo, quarto oppure quinto”. Il candidato a ... quotidianodigela

A Vrbas in Serbia gli jr. azzurri, ottengono 3 ori, 5 argenti e 4 bronzi, - A Vrbas in Serbia gli jr. azzurri, ottengono 3 ori, 5 argenti e 4 bronzi, - A Vrbas in Serbia gli jr. azzurri, ottengono 3 ori, 5 argenti e 4 bronzi, nonostante giudici faziosi. Uno scandalo che deve finire. di Giuliano Orlando I 16 azzurrini che hanno preso parte al ... datasport

Giro, secondo successo per Milan - Giro, secondo successo per Milan - Nell'11esima frazione, lo sprinter italiano ha bruciato in volata il belga Merlier, poi declassato pe scorrettezze; massiccia caduta nell'ultimo km ... laregione.ch