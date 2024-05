Scoperta nel cervello l’area dell’altruismo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – Il segretosi nasconde in un’area delchiamata vmPfc, la corteccia prefrontale ventromediale. Lo ha scoperto un gruppo di scienziati delle università di Birmingham e di Oxford, in Gb, che studiando una ventina di pazienti con danni in questa regione cerebrale l’hanno identificata come ‘casa’ della voglia di aiutare il prossimo. La ricerca è pubblicata su ‘Nature Human Behaviour’ e secondo gli autori potrà aiutare a capire come motivare le persone a spendersi per vincere alcune delle principali sfide dei nostri giorni: dal cambiamento climatico ai venti di guerra che soffiano sempre più forti. Sapere cosa anima i sentimenti di solidarietà fra esseri umani, inoltre, potrebbe contribuire a definire nuovi approcci contro i disturbi che condizionano le interazioni sociali.