Scontri al corteo pro Palestina a Firenze di febbraio in corso perquisizioni degli studenti

(Di martedì 28 maggio 2024) Era il giorno delle manganellate di Pisa ad alcuni gruppi di alunni delle superiori: finirono sulle prime pagine di tutti i giornali e nelle edizioni dei telegiornali con tanto di telefonata del presidente della Repubblica al ministro dell’Interno. Nelle stesse ore si consumaronotra forze dell’ordine eanche a, vicino al consolatoStati Uniti. E sono legate a quei fatti, di oltre tre mesi fa, ledella Digos ad alcuniche parteciparono alper la. Ad essere contestato, spiega l’agenzia Ansa, il reato di resistenza aggravata. La manifestazione era stata regolarmente preavvisata per raggiungere piazza Ognissanti, lungo la riva destra dell’Arno. Poi però, secondo la ricostruzione della polizia, andò oltre: manifestanti avevano provato a raggiungere il consolato e in quel momento partirono le cariche.

