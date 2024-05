Sclerosi multipla | la forza di Lorena malata da dodici anni | corro le mezze maratone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Modena, 28 maggio 2024 – Convive dacon la, una malattia da cui non si guarisce, ma che non le impedisce di condurre una vita normale. Anzi, più che normale, visto che ha già corso sei(21,0975 km): l’ultima ad Atene poche settimane fa, portata a termine in due ore e 37 minuti. «Ho solo messo un piede davanti all’altro. Tutto il lavoro che c’è dietro l’hanno fatto altre persone», si schernisceStefani, 31enne sassolese, commessa in un negozio. Era alla vigilia dell’esame di maturità quando,fa, le hanno diagnosticato larecidivante remittente. «È sbagliato affrontare da soli una malattia neurologica. Per fortuna a Modena esiste un sistema pronto a intervenire, sia a livello sanitario che associativo.