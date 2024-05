Sclerosi multipla il convegno di Villa Pamphili ‘Salute del cervello’ per ripensare la diagnosi della sclerosi multipla e delle patologie correlate’

(Di martedì 28 maggio 2024) A cominciare dalla prevenzione e dallamalattia, i temi al centro del congresso annualeFism, la Fondazione dell’Associazione Italiana, al via oggi a Roma presso l’hotelfino al prossimo 30 maggio. Ilsi intitoladel cervello:la: sempre di più i successiricerca sullacorrelate si legano a un’agenda globale che ha come obiettivo la salute del cervello. E a testimonianza di un lavoro di ricerca mondiale il congresso Fism apre con la presenza di numerosi ricercatori internazionali che con Aism e Fism stanno portando avanti considerevoli progetti per trovare quella cura definitiva che ancora non esiste, negli ultimi anni la ricerca ha compiuto enormi passi avanti, ma non è ancora possibile prevenire l’insorgenzamalattia Le nuove evidenze scientifiche mostrano che la ricerca sulle causeha compiuto enormi passi avanti negli ultimi anni.

Ricerca, Michelacci (Aism): "Quella di eccellenza cura risolutiva in futuro per Sm" - Ricerca, Michelacci (Aism): "Quella di eccellenza cura risolutiva in futuro per Sm" - Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - "Come persona con sclerosi multipla sono estremamente felice di essere al Congresso annuale Fism tra i ricercatori internazionali, vera eccellenza a livello mondiale ... lagazzettadelmezzogiorno

Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla: la facciata del Consiglio regionale della Campania sarà illuminata di rosso - Giornata Mondiale della sclerosi multipla: la facciata del Consiglio regionale della Campania sarà illuminata di rosso - Cammarano: "Illuminare la facciata del Consiglio regionale di rosso rappresenta un gesto concreto per manifestare la nostra vicinanza alle persone che convivono con la sclerosi multipla e alle loro fa ... salernotoday

Campania, la facciata del Consiglio Regionale sarà illuminata di rosso per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla - Campania, la facciata del Consiglio Regionale sarà illuminata di rosso per la Giornata Mondiale della sclerosi multipla - Campania, la facciata del Consiglio Regionale sarà illuminata di rosso per la Giornata Mondiale della sclerosi multipla ... sciscianonotizie