Sciopero dei taxi il 5 e il 6 giugno 2024

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – Nuovodeiper le giornate di mercoledì 5e giovedì 6. In vista dell'astensione dal lavoro, concomitante con la giornata di chiusura della campagna elettorale per le Elezioni europee e amministrative dell'8 e 9, il Garante ha lanciato un appello alle organizzazioni sindacali, raccomandando "la puntuale garanzia delle .

Le organizzazioni sindacali dei tassisti hanno annunciato un Nuovo sciopero nazionale di 48 ore per le giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 giugno . I rappresentanti della categoria hanno anche diffuso le motivazioni della contestazione: ecco perché le auto bianche si fermeranno in tutta ... fanpage

Articolo pubblicato lunedì 27 Maggio 2024, 17:01 La prossima settimana, mercoledì 5 e giovedì 6 giugno , è stato annunciato lo sciopero nazionale dei Taxi , poiché quello dello scorso 21 maggio non ha portato ai risultati sperati. I sindacati dei tassisti italiani hanno in programma un nuovo ... ildifforme

21.30 I sindacati dei Taxi hanno proclamato unitariamente un nuovo sciopero nazionale,di 48 ore,dal 5 al 6 giugno .I tassisti scioperano contro i "fenomeni di abusivismo" nel settore e per chiedere "la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche". Si punta il dito contro l'Esecutivo per la ... televideo.rai

Lo Russo sale sul taxi e dimentica il bagaglio (riformista) - Lo Russo sale sul taxi e dimentica il bagaglio (riformista) - Neanche a parole. Agli eredi di Marco Pannella non è andata per nulla giù l’apertura del sindaco di Torino Stefano Lo Russo allo sciopero dei tassisti del 5 e 6 giugno. In una nota diffusa ieri, ... lospiffero

Lo sciopero dei taxi - Lo sciopero dei taxi - Un altro sciopero nazionale dei taxi. Le date sono quelle del 5 e 6 giugno. L’annuncio vede insieme diverse sigle: Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione tassisti ... opinione

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - I sindacati dei taxi hanno proclamato unitariamente un nuovo sciopero nazionale,di 48 ore,dal 5 al 6 giugno.I tassisti scioperano contro i "fenomeni di abusivismo" nel settore e per chiedere "la regol ... servizitelevideo.rai