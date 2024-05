Scintille tra Meloni e De Luca | la Premier si presenta con Sono la St****a

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 28 maggio 2024) L’incontro tra i due a Caivanoe polemiche vecchie e nuove tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo Dee laGiorgia. A Caivano, per l’inaugurazione di un nuovo centro sportivo, prima di dargli la mano si èta dicendo: “Presidente De, quella stronza della. Come sta?”. Lo scorso 16 febbraio Dechiamò così il Presidente del Consiglio mentre parlava con i giornalisti in Transatlantico (corridoio fuori dall’aula dei deputati) alla Camera. Il numero uno della Regione Campania lamentandosi con alcuni colleghi aveva detto: «lavora tu, stronza!». La conversazione era avvenuta in via privata e poi era stata diffusa e quindi era arrivata alle orecchie della. De, colto alla sprovvista non ha potuto far altro che rispondere con “bene di salute”.