Scintille Casellati-Borghi in aulaseduta del Senato sospesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) La seduta delè stataper il caos creatosi in Aula a seguito di un gestaccio della ministra Maria Elisabettanei riguardi del capogruppo di Iv Enrico, che stava intervenendo su un emendamento.stava criticando la ministrache parlando dell'abrogazione deiri a vita aveva usato il termine "eliminare". A quel puntoha fatto ail gesto usato per mandare a quel paese, sussurrando una frase.ha subito alzato il tono della voce: "Dove devo andare? La ministra non può rivolgersi con quelle parole e con quel gesto, si vergogni, non si può permettere". Dai banchi della maggioranza si sono levate grida contro il capogruppo di Iv, con inviti a tacere: "Io ho il diritto di parlare e se non vuoi ascoltare esci, qui funziona così".