Scienza o fake Editoria in tilt

(Di martedì 28 maggio 2024) Negli ultimi due anni la casa editrice statunitense Wiley – una delle più grandi al mondo in campo accademico – ha dovuto ritirare ben undicimila pubblicazioni scientifiche dalle sue riviste first appeared on il manifesto. .

Oussama Khatib,'obiettivo comunità robotica non è fare danno' - Oussama Khatib,'obiettivo comunità robotica non è fare danno' - “Le persone - aggiunge - pensano che la robotica sostituirà l’essere umano, ma è una fake news. Oggi la rivoluzione robotica ... che abbiano un impatto positivo sulla società”. La scienza in questo ... ansa

Il Papa, la società è inquinata da fake news, tornare al reale - Il Papa, la società è inquinata da fake news, tornare al reale - Il Papa invita i responsabili della pastorale giovanile a far tornare i giovani alla vita "reale". ansa

Analisi. Le nuove bugie sull'ambiente servono a bloccare le politiche per il clima - Analisi. Le nuove bugie sull'ambiente servono a bloccare le politiche per il clima - Il negazionismo tende a spostarsi dal fenomeno del cambiamento climatico in sé ai rimedi proposti. Dietro a molte campagne sui social media ci sono anche le compagnie petrolifere ... avvenire