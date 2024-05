Sciacalli dopo il terremoto foglio di via a sette operai | furti per 20mila euro

(Di martedì 28 maggio 2024) Ussita, 28 maggio 2024 - È scattato ildi via per idenunciati che nel pomeriggio del 17 maggio scorso erano stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Camerino a bordo dei mezzi da lavoro mentre tornavano nel Casertano con la reva trafugata nelle case di Ussita distrutte dal sisma. Si tratta ditra i 22 e i 47 anni (tutti della provincia di Caserta), di ditte che lavoravano in zona per la ricostruzione post-. La successiva perquisizione ha consentito ai militari dell’Arma di recuperare oggetti per un valore complessivo di circa ventimila: gruppi elettrogeni, elettrodomestici, televisori, trapani professionali, canalette in rame, effigi sacre, poltrone, oggetti di antiquariato in ottone. Per loro era scattata la denuncia alla Procura di Macerata per ricettazione con il sequestro della reva e la successiva restituzione ai legittimi proprietari.

