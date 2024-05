Schoof ' sarò il premier di tutti voglio unire l' Olanda'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) "Lo dico esplicitamente: sono qui pergli olandesi". Lo ha detto ilolandese designato, Dick, in conferenza stampa, sottolineando di voler "i Paesi Bassi". "Non ho preso questa decisione alla leggera e sono qui con piena convinzione", ha spiegato, aggiungendo di non temere di essere assoggettato al potere del leader della coalizione di governo, l'ultranazionalista Geert Wilders. "Lo conosco un po'", ha affermato. Il programma di coalizione "è eccellente pergli olandesi", ha aggiunto, ribadendo di non essere ildel Pvv di Wilders ma die quattro i partiti di governo. .