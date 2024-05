Schlein a Reggio Calabria contro Meloni | Lo Stato deve arrivare prima delle mafie il governo ha fatto l’opposto cancellando il Reddito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) “Non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il Paese con una riforma sbagliata come l’autonomia differenziata. Non hanno neanche provato a celare il loro intento. È ancora l’intento secessionista della Lega, a cui Giorgiasi è piegata per ottenere il premierato. È un cinico baratto sulla pelle del Sud, quando noi sappiamo che non c’è riscatto per l’Italia senza il riscatto per il Sud”. È una EllytuttaGiorgiaquella che è salita ieri, lunedì 27 maggio, sul palco aper il comizio elettorale in sostegno dei candidati del Partito democratico. Dalla sanità al lavoro passando per i trasporti, ildi cittadinanza e l’immigrazione: l’intervento della segretaria del Pd èincentrato sulla presidente del consiglio: “C’è una bella differenza – dice– tra una leadership femminile e una leadership femminista perché non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batta per migliorare la vita di tutte le altre donne di questo Paese”.