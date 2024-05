Schianto tra due auto una si ribalta Ricoverata al Fazzi 32enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un incidente nel Salento. Unotra due auro ha provocato attimi di vera e propria paura durante la scorsa notte a Lecce. Il tutto è avvenuto poco dopo le 22 di ieri sera in via Lupiae, esattamente nei pressi di una palazzina situata vicino alla stazione dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti a provocare losarebbe stato l’impatto accidentale di un’con lo spigolo di un’altra vettura che si trovava parcheggiata. Dopo questo scontro, però, la primasi è completamenteta sull’asfalto e a testa in giù.tra duealcon codice giallo Protagonista dellotra dueè stata una, di origine polacca, ma residente a Castrì di Lecce che, alla guida della sua Lancia Y, si stava dirigendo verso il centro del capoluogo salentino.