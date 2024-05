Schiacciato da un macchinario operaio di 33 anni mortoin provincia di Pesaro e Urbino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Undi 33, Simone Mezzolani, è mortoda unmentre stava lavorando in fabbrica. È accaduto a Gallo di Petriano, indi. L’uomo lavorava per la Fab, un’ azienda che produce componenti per il settore del mobile. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 ma per il 33enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell’incidente. I carabinieri stanno indagando. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’incidente è accaduto circa alla fine del turno che Mezzolani stava terminando, attorno alle 20.30. Ad accorrere sul posto per primi alcuni suoi colleghi che lo hanno trovato incastrato nel. Un altro incidente mortale sul lavoro che amplia la lista nera degli infortuni.