Scene dai film di Zalone e Banfi | boom di meme sui social dopo l’uscita del Papa sul no agli omosessuali nei seminari

(Di martedì 28 maggio 2024) No, non è uno scherzo.Francesco ha davvero utilizzato la parola “frociaggine”. Parole pronunciate il 20 maggio scorso, all’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, che si è tenuta a porte chiuse in Vaticano. Enon è passata di certo inosservata. Soprattutto sul web. Ieri l’hashtag “Francesco” era al primo post nella classifica trend di X. E solo poche ore fa, è passato in seconda posizione. Dalla cronaca ai, dai video esilaranti presi daidi Checcoo la “Fracchia la belva umana“ con Lino. Ma ancora, i Simpson, Sanremo e i classici cinepanettoni con Boldi e De Sica. Ill’ha detta grossa e imedia, come di consueto, si sono scatenati. Vi ricordate l’ultima scena neldi“Cado dalle nubi“? Quando Checco abbraccia suo zio sconvolto perché il figlio è omosessuale.