Scatta l’allarme per l’invasione della zecca gigante in Friuli Venezia Giulia | ecco cos’è e perché è così pericolosa

(Di martedì 28 maggio 2024) L’altopiano del Carso, in, sta facendo i conti con un nuovo e preoccupante inquilino: lamarginata (Hyalomma marginatum), un parassita di grandi dimensioni noto anche come “”. La sua presenza, definita “abbastanza cospicua” dai ricercatori del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, rappresenta una minaccia per la salute pubblica e per l’ambiente, non solo per la regione ma per l’intero Paese. A differenza delle zecche comuni che attendono passivamente la loro preda, lamarginata è un cacciatore attivo. Dotata di una vista acuta e di un sofisticato sistema sensoriale, è in grado di percepire la presenza di un potenziale ospite a distanza di metri e di inseguirlo per decine di metri, anche fino a 100 metri, per un tempo massimo di 10 minuti.

