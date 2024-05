Scatta il blitz in città arrestato terrorista dell’Isis | accuse pesanti

(Di martedì 28 maggio 2024) Unha portato all’arresto di unmolto vicino all’Isis. Lenei suoi confronti sono molto. Ecco cosa sappiamo. Non si fermano le ricerche dei presunti terroristi presenti nel nostro Paese. Le indagini e gli approfondimenti ormai vanno avanti da mesi e questa mattina èto un nuovo. La Digos, su ordine della Procura, ha fermato una persona, sospettata di essere molto vicina agli ambienti. Polizia – Notizie.com – © AnsaSi tratta del 29enne Halili Elmahdi, marocchino naturalizzato italiano dal 2023 in stato di libertà dopo alcuni anni trascorsi in carcere con le stesse. L’arresto è avvenuto a Torino ed ora si stanno effettuando tutti i controlli del caso per capire la presenza di altre persone collegate a lui nel nostro Paese.

