Scarti nella cava Scatta l’allarme

(Di martedì 28 maggio 2024) L’ombra di una nuova discarica accende la preoccupazione a Montichiari. Il circolo locale di Legambiente ed il Comitato Sos Terra Montichiari hanno espresso preoccupazione per la richiesta presentata dalla ditta Recupera che opera sul fondo di unanell’Ate 43 di Vighizzolo. L’azienda, che si occupa del trattamento, ai fini del recupero, dida demolizione edilizie trasformandole in materie prime secondarie, ha chiesto l’autorizzazione a posizionare parte del materiale di recupero sul fondo dellariempiendolo poi pian piano. Le associazioni hanno presentato le loro osservazioni alla Provincia per quella che sarebbe una “discarica non discarica”. La richiesta è sospesa e, come già accaduto in passato, troverebbe l’ostacolo dell’indice di pressione regionale, secondo cui Montichiari non può più ‘accogliere’ nuovi rifiuti.