Scandalo scommesse in Serie B deferiti 4 calciatori | rischio maxi-squalifica | NOMI

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Il mondo del calcio italiano continua a fare i conti con scandalie l’ultimo caso potrebbe portare pesanti conseguenze aicoinvolti. Il procuratore federale, a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e per la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva: il sig. PASTINA Christian Diego, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l.; il sig. FORTE Francesco, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Venezia F.C. S.p.A., per la società Benevento Calcio S.r.l. e per la Società Ascoli Calcio 1898 FC S.