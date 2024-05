’Scambio libri’ inaugura nuovo punto I lettori possono visitare gli scaffali

(Di martedì 28 maggio 2024) Nel giardino dell’agenzia immobiliare Gabetti di Lido di Spina, in via Raffaello 200, è statoto un‘Scambio. La filosofia è quella del "prendi un libro, lascia un libro": icuriosare sugli, alla ricerca di un libro che può interessare e prenderlo, sentendosi liberi di riportarlo o meno una volta che avranno finito di leggerlo; e potranno anche portare e condividere libri che hanno in casa. Al momento, lo ‘Scambiodispone di circa 800 testi di vario genere. A contribuire all’iniziativa anche lo scrittore Nicola Pesce, che ha inviato gratuitamente una decina di testi da inserire nella libreria. Il signor Giuseppe Rapisarda, inoltre, ha inserito il‘Scambiodi Lido degli Estensi nella rete italiana per la condivisione gratuita, denominata "Lascia un libro, prendi un libro".

