Scacchi tris di vincitori A Cervia spiccano Pecci Acciaioli e Lapin

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Il torneo didisi è concluso il 16 maggio con una terna di: William, Fabioe Vlad. Ciascuno ha ricevuto quale premio un’opera originale di un artista dell’associazione culturale Menocchio, in particolare il primo premio è stato il quadro di Paolo Ancarani, il secondo realizzato da Elena Restori e il terzo un acquerello di Maria Brusaferro, in arte Bruma. L’iniziativa “– Il gioco dei mille valori” con il torneo “Rapid” si è svolta sotto il patrocinio del Comune di, in collaborazione con l’Associazione Culturale “il Menocchio” di, il Gruppo, il Circoloe Dama Faenza ed i CircoliRavenna e Forlì. Al termine, la cerimonia di consegna aidel torneo “Rapid” dei premi, dipinti dai pittori dell’Associazione “il Menocchio”, a riprova, come sottolineato dal presidente de “il Menocchio”, Alessandro Forni, che “"glinon rappresentano soltanto una disciplina sportiva, ma sono un’esperienza formativa" (Suzanne Baumstark del Gruppodiconsegna a Vladl’acquerello di Bruma del III premio).