Saviano fuori dalla Buchmesse di Francoforte? La sinistra impazzisce a tempo record

(Di martedì 28 maggio 2024) Robertonon sarà presente alla2024, la Fiera del Libro di, nell'ambito del programma italiano "perché, da un lato, abbiamo voluto dare voce a chi finora non l'ha avuta. Dall'altro, tra i criteri che ci hanno ispirato, c'è stato anche quello di scegliere autori le cui opere fossero completamente originali, quindi si è fatto questo tipo di scelta": a dirlo Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività relative alla partecipazione dell'Italia all'evento quale Paese d'onore. Mazza lo ha detto rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di presentazione della Fiera (16-20 ottobre) alla Literaturhaus Frankfurt asul Meno. Il direttore della, Juergen Boos, ha poi spiegato che alla Fiera "ci sono anche le case editrici tedesche, quindi ci saranno anche altri autori ospiti, tra cui".

