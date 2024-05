Saturazione solare cos’è e perché il prezzo delle bollette aumenta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 28 maggio 2024) Uno degli aspetti negativi di cui tener conto nel processo green è quello delladella produzione. Sta accadendo in Germania, il che offre una visione chiara sui rischi di uno sviluppo unilaterale, al netto di un mercato dell’energia estremamente suscettibile agli innalzamenti. In estrema sintesi, i prezzi dell’energia sul suolo tedesco stanno crollando. Una notizia che appare positiva, ma che ha una dura altra faccia della medaglia: costi molto elevati nei periodi senza sole.In Germania nel 2023 si è proceduto a installare 14.280 MW di energia. Un vero e proprio traguardo record, considerando come rappresenti il doppio rispetto al 2022. Al termine dello scorso anno si è raggiunta una capacitàtotale di 81,7 GW.