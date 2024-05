Sassuolo Agli inferi proprio con Difra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) di Lorenzo LonghiQuasi a chiudere un’epoca, sigillando così il baule dei ricordi, domenica sera la Serie A ha designato l’ultima retrocessa e ilha trovato, quale compagno di viaggio nella cadutacolui che lo aveva accompagnato a vedere le stelle dieci anni fa. Triste destino, triste anche perché comune, quello dele di Eusebio Di Francesco, che in carriera aveva vissuto dimissioni ed esoneri, ma mai una retrocessione direttamente dal campo. Gli è accaduto alla guida del Frosinone, peraltro in maniera piuttosto atroce: condannato da una sconfitta in casa quando sarebbe bastato un pareggio, certo, ma anche e soprattutto da un gol giunto da un altro campo, in pieno recupero, in una partita (Empoli-Roma) che a lungo rimarrà negli incubi dei tifosi ciociari, e invero non senza qualche pensiero complottista.