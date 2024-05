Sarnese a caccia del titolo nazionale Under 19 coi gol del sannita Andolfo

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti C’è la Campania tra le 4 migliori formazioni in lotta per ilnella categoria juniores. Ma, allo stesso tempo, c’è anche un pizzico di Sannio in questa squadra che sta strabiliando. Si tratta di Antonio Pio, 17enne di Torrecuso che sta trascinando laa suon di gol verso unmeritato. Le reti messe a segno nella stagione sono 44 e le ultime tre sono servite a ribaltare la sconfitta nella gara d’andata dei quarti di finale. Una storia, come spesse se ne sentono al Sud, fatta di amore per il calcio, di pomeriggi per strada passati con il pallone attaccato al piede, senza badare alle condizioni meteo. Acqua o sole, caldo o freddo, neve oppure no, Antonio Pio quella sfera non l’ha mai abbandonata, mettendoci tanta voglia, tanta testardaggine e soprattutto tanto sacrificio.

