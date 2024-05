Sarah Toscano la sua vittoria ad Amici messa in discussione ecco da chi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 28 maggio 2024) Personaggi tv., questa non ci voleva: la suain– Nella serata del 18 maggio è arrivato l’atteso verdetto finale. La vincitrice di “” è, la cantante della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Un’ex insegnante della scuola di Maria De Filippi ha commentato quanto accaduto e non ha speso parole troppo lusinghiere per la giovane. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, ci sono brutte notizie per Mida: cosa succede Leggi anche: Mediaset sostituisce “L’Isola dei Famosi”: cosa vedremo al suo posto Grazia Di Michele, volto noto di “”, ex insegnante di canto della nota scuola, ha affidato a TvBlog alcune riflessioni sul panorama musicale nostrano.