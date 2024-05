Santa Marinella incendio nella notte | 4 auto avvolte dalle fiamme

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – È stata una nottata di duro lavoro per i Vigili del fuoco di Civitavecchia: alle ore 01.15, gli uomini della Bonifazi, si sono portati s, in via delle Fresie, per. Arrivati sul posto hanno trovato una situazione digeneralizzato. Il fuoco aveva completamente avvolto 4 macchine. La rapida azione offensiva di spegnimento ha fatto si che lenon lambissero leparcheggiate e le abitazioni adiacenti. Per completare la fase di raffreddamento e messa in sicurezza, si è reso necessario l’intervento dell’botte AB17. Giunti sul posto anche i carabinieri della radiomobile di Civitavecchia per gli accertamenti del caso. Allagamento a Civitavecchia Il tempo di ricondizionare il materiale che subito l’equipaggio della 17A ha dovuto recarsi in Civitavecchia, campo dell’oro, via Marche per danno d’acqua.

Santa Marinella , 21 maggio 2024- “La comunità locale non può dolersi della mancata realizzazione di qualcosa che non deve essere compiuto allo stato attuale, con la conseguenza che il ritardo nella conclusione dei lavori non è apprezzabile, essendoci ancora quasi due anni per portare a compimento ... ilfaroonline

Santa Marinella , 22 maggio 2024- l’asilo nido comunale di Santa Marinella diventa realtà e sarà realizzato nel quartiere Prato del Mare, a nord della città. E’ stato infatti avviato, nei giorni scorsi, il cantiere per la costruzione del nuovo edificio scolastico per l’infanzia. “In tempo record – ... ilfaroonline

Santa Marinella , 22 maggio 2024 – Alle 17 i vigili del fuoco di Civitavecchia sono giunti al chilometro 57 dell’Aurelia, nel comune di Santa Marinella , per un Incidente stradale. Una donna alla guida di una vettura di media cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ... ilfaroonline

