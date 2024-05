Sannazzaro furti sulle auto | derubati gli operai al lavoro nel turno di notte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024)de' Burgondi (Pavia), 28 maggio 2024 - Sono usciti daldinote hanno trovato lesaccheggiate. Quattro, dipendenti della raffineria Eni dide' Burgondi, avevano lasciato le rispettivemobili parcheggiate in via Damiano Chiesa, dove nel corso della nottata ignoti ladri hanno rotto i finestrini delle 4e rubato attrezzature dae oggetti personali trovati all'interno degli abitacoli e nei bagagliai.con danneggiamenti denunciati ieri, lunedì 27 maggio, alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Voghera, che hanno avviato indagini sull'accaduto. Probabilmente i malviventi sapevano che si trattava didi dipendenti della raffineria alnelnote sono entrati in azione con la certezza che sarebbero trascorse diverse ore prima che le vittime si accorgessero di quel che era successo, avendo dunque tutto il tempo di fuggire con il bottino facendo perdere le proprie tracce ancor prima che ivenissero scoperti.